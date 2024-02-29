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В Чечне начнут выпускать минометный багги

В Чечне придумали минометный багги

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Саид Царнаев/РИА Новости

Чеченская компания «Чаборз» выиграла грант в 150 млн рублей на разработку новой модели высокомобильного специального транспортного средства типа багги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова.

По словам Хакимова, первый образец новой модели чеченского вездехода планируют презентовать на Международной выставке-форуме «Россия». В качестве варианта вооружения багги впервые предлагается кочующий 120-мм миномет, развертывание и свертывание которого производится с помощью специального электромеханического привода.

Кроме того, предполагается, что новый багги сможет вывозить раненых и перевозить боеприпасы.

До этого стало известно, что серийный выпуск боевой «Джихад-машины» планируется начать на заводе «Чеченавто» в 2024 году. О том, что в Чечне будут выпускать «Джихад-машины» для нужд специальной военной операции, стало известно в январе 2023 года. Вопросы запуска производства «Джихад-машины» обсуждались в ходе рабочих встреч председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева и министра промышленности и энергетики региона Адама Хакимова с руководящим составом Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде представили бронеавтомобиль на базе «ГАЗ Садко».

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