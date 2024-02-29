Водителям объяснили, когда нужно переходить на летнюю резину

Менять зимнюю резину на летнюю нужно тогда, когда температура воздуха будет выше +5°C даже в ночное время. Об этом kp.ru рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

По его словам, на юге России такая погода обычно устанавливается в марте, в большинстве остальных регионов — в мае. При этом торопиться с переходом на летние шины эксперт не советует, потому что это повысит риск попадания в ДТП.

«Летние шины изготавливают из более жесткой резиновой смеси, которая дубеет при малейшем морозе и теряет необходимые свойства. А самый скользкий и опасный период на дороге — это даже не гололед, а таяние, когда влага поверх льда. Как раз, когда ночью подморозило, а утром тонкая корка льда на дороге будет таять. Поэтому я не советую спешить с заменой резины», — сказал Рузанов.

По его словам, в средней полосе России сезон «переобувки» обычно приходится на середину апреля-конец мая.

Независимый автоэксперт Олег Осипов до этого призвал отказаться от использования всесезонной резины, на которой якобы можно передвигаться как на летних, так и на зимних дорогах. По его словам, она не предназначена ни для одного из сезонов.

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