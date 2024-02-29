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Россияне ответили, при каких условиях они готовы пересесть на электромобиль

«КП»: 41% россиян готовы пересесть на электромобили, если они подешевеют

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frimufilms/freepik.com

Почти половина (41%) россиян готовы пересесть на электромобили, если они будут стоить дешевле, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 2,9 тыс. человек.

По их словам, пока стоимость таких машин слишком высокая, поэтому они не могут себе их позволить. Еще 26% опрошенных отметили, что купили бы электромобили, если бы в России была более развита инфраструктура для них, в частности, стало бы больше зарядных станций. Чуть меньше, 25% респондентов ответили, что от покупки такого авто их останавливает то, что они недолго держат заряд.

11% участников опроса предложили отменить налог на электротранспорт не только в Москве, но и в других регионах. 9% готовы приобрести электрокар при условии бесплатного предоставления КАСКО и ОСАГО, 3% — выбрали вариант «другое». Они сообщили, что для такой покупки им не хватает сразу многих условий.

«Куплю, когда на одном заряде можно будет проезжать минимум 1 тыс. км, кругом будут зарядные станции, зарядка будет осуществляться быстро, и электрокар легко будет переносить наши морозы», — сказал участник опроса.

При этом 39% опрошенных россиян отметили, что не купили бы электромобиль ни при каких условиях.

Накануне сообщалось, что Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ разрабатывает финансовую модель стимулирования производства и спроса на электромобили в России.

Ранее автоэксперт оценил, почему продажи электромобилей в России подскочили на 75%.

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