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В Барнауле пассажир автобуса избил кондуктора

Пассажир до крови избил кондуктора в барнаульском автобусе

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Телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

В барнаульском автобусе пассажир избил кондуктора. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«На улице Попова пассажир общественного транспорта избил кондуктора. При этом молодой человек матерился. А кондуктор призывал остановиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кондуктор получил травму и залил салон кровью.

До этого пассажирка такси устроила скандал в салоне, когда не смогла пристегнуть ребенка. В итоге она несколько раз ударила таксиста по голове рукой. При этом мужчина все время спокойно снимал происходящее в машине на смартфон и говорил, что вызовет полицию. Позже клиентка прислала таксисту голосовое сообщение, где обвинила его в равнодушии, подчеркнув, что ребенок опаздывал на завтрак.

Кроме того, стало известно, что барнаулка буллила таксиста из-за грязного сиденья и получила струю газа. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области мужчина заступился за кондуктора и был избит.

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