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Бывший российский завод Mercedes наладит выпуск автомобилей в 2024 году

Мантуров: выпуск авто на бывшем российском заводе Mercedes начнется в 2024 году

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Алексей Куденко/РИА Новости

Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

«В этом году должны запустить», — сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

До этого стало известно, что бывший автозавод Volkswagen в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России начали производить китайские автомобили Forthing.

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