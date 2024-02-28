В России появится электровнедорожник Chery EQ7

Китайский автопроизводитель Chery намерен вывести на российский рынок электромобиль EQ7. Об этом сообщают «Известия» с пресс-конференции компании.

Начало продаж Chery EQ7 в России ожидается в июле-августе текущего года. Автопроизводитель отметил, что специально для россиян приготовили полноприводную версию электрокроссовера (в Поднебесной продают переднеприводную). Кроме того, компания намерена расширять присутствие своих электромобилей в РФ.

Замдиректора бренда Tiggo Антон Назаров сообщил, что EQ7 уже проходит сертификацию и в ближайшее время появится на отечественном рынке. Все электромобили китайской компании будут продавать в России под брендом Chery Tiggo.

В то же время в Chery отметили, что для использования в РФ автомобиль нужно доработать. Речь идет о прошивке системы климат-контроля, которую необходимо улучшить из-за сильных морозов. Также опции машин для РФ будут отличаться от версии для Китая.

В КНР машина оснащается 211-сильным двигателем и алюминиевым кузовом. Над дизайном работали специалисты ателье Pininfarina.

Ранее стало известно, что первый квадратный кроссовер Chery привезут в Россию.