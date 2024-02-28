«Стоит копейки»: экс-мэр Иркутска рассказал о лимузине, на котором дрифтовал по Байкалу

Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов заявил «Газете.Ru», что на видео в соцсетях прокатился на лимузине по паромной переправе на Байкале, поэтому не нарушил областной закон о выезде на лед. Он также отметил, что машина принадлежит не ему.

«Это официально сделанная переправа. Я не читаю (комментарии. – «Газета.Ru»). Я же не делал этот ролик, я не читаю. Меня сняли, выложили, для меня там смонтировали. Я же в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) не подключен, не смотрю ничего, страница есть, но я VPN не пользуюсь, поэтому давно уже не заходил. Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно. Мы еще гостям предлагаем прокатиться, пофотографироваться. На свадьбу же люди едут на лимузинах, снимают. Тут не обижается никто. Да, необычно, да, эпатаж. Мы догадались сделать такую рекламу Байкалу. Я не вижу нарушений», — сказал он.

По словам Кондрашова, автомобиль не дрифтовал, а «еле разворачивался», видеоролик ускорили во время монтажа. Бывший мэр не считает использованный лимузин предметом роскоши — старый Cadillac стоит «копейки».

«Там же видно, что разворот идет на замедленной скорости. Потом просто ускорили ролик, получилось, что как будто бы быстро. Музыку наложили, все примитивно. Да он не дрифтует, он еле разворачивается, он переднеприводный, как его развернуть. Если разогнать, на скользком льду запустить, дрифт можно было бы сделать и с квадрокоптера снимать. Коль это вызывает неоднозначные толки населения в наше время, я понимаю, что сейчас предмет роскоши в наше время рекламировать не стоит, но он (лимузин. – «Газета.Ru») стоит копейки – 200 тысяч рублей всего, старая машина для свадьбы сейчас не используется», — заключил он.

Видеоролик, на котором бывший глава Иркутска Виктор Кондрашов катается на лимузине по замерзшему озеру Байкал, был опубликован на его странице в Instagram. На видео Кондрашов в черном костюме сидит за рулем белого лимузина.

В комментариях к публикации некоторые пользователи раскритиковали Кондрашова за то, что он мог нарушить областной закон, запрещающий движение транспортных средств по льду вне оборудованной переправы. Комментаторы также шутили о преимуществах лимузина, который «не провалится в трещину». Зато может развалиться пополам, как «Титаник».

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