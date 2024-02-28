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Россиянам рассказали о рекордном подорожании китайских автомобилей

«АвтоСпецЦентр»: гибридные автомобили подорожают на миллион рублей

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Cfoto/Global Look Press

В России в ближайшее время гибридные автомобили и электрокары резко вырастут в цене. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили в пресс-службе группы компаний «Автоспеццентр».

«Вскоре можно ожидать роста стоимости гибридных автомобилей и электрокаров. Увеличение цен обусловлено изменениями в правилах сертификации таких машин, ввезенных через дружественные страны. Подорожание будет ощутимым: от сотен тысяч до миллиона рублей — в зависимости от модификации автомобиля», — рассказали в пресс-службе «Автоспеццентра».

С 1 февраля 2024 года на гибриды и электромобили, официально ввозимые в страну, перестал распространяться порядок упрощенной сертификации. Начиная с этого времени поставщик должен оформлять полноценное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что занимает длительное время и существенно дороже, чем легализация машин по прежней упрощенной процедуре.

Ранее стало известно о трех китайских марках, чьи автомобили россияне не хотят покупать.

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