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Названы неисправности, которые чаще всего возникают в авто после зимы

«Сберавто»: за зиму у авто чаще всего повреждается лакокрасочное покрытие

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Самая распространенная проблема, о которой собственники автомобилей узнают в конце зимы, – это повреждения лакокрасочного покрытия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Сберавто».

«В начале весны автолюбители зачастую узнают о повреждениях лакокрасочного покрытия: коммунальные службы нередко используют для обработки дорог реагенты и песок, а автомобилисты, в свою очередь, прибегают к услугам мойки реже обычного, поэтому даже полученные в ноябре-декабре сколы и царапины могут обнаружиться только в марте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы остановить разрушительную реакцию реагентов, автомобиль необходимо отмыть. Также стоит обратить внимание на подвеску. Зимой водители не замечают бугров и ям, скрытых под снегом. Заподозрить неисправность можно по появлению стуков, вибраций или ухудшению управляемости на скорости.

Кроме того, необходимо проверить кондиционер. Если после его включения в салоне появился неприятный запах, значит в системе кондиционирования на протяжении зимних месяцев размножались бактерии. Средством первой помощи станет очиститель кондиционера и замена салонного фильтра.

После зимы также важно осмотреть подкапотное пространство на предмет целостности патрубков системы охлаждения и наличие течей технических жидкостей.

Ранее сообщалось, что переходить с зимней резины на летнюю в марте будет еще рано.

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