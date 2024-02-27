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Автокомпании прекратили повышать цены на автомобили в России

В феврале в России ни одна из автокомпаний не подняла цены на машины

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JAC

В феврале этого года в России ни одна из компаний, которые официально представлены на отечественном рынке, не подняли цены. Об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

«Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые автомобили в феврале 2024 г. По сравнению с январем 2024 г. снизились цены на 6 комплектаций JAC от 5 до 15,6%. Ни один автопроизводитель в феврале цены не поднял», — заявили аналитики.

К примеру, кроссовер JS3 в трех версиях упал в цене на 100 тыс. руб. Модель JS6, в свою очередь, подешевела на 429 тыс. руб. или 499 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Стоимость лифтбэка J7 упала на 399 тыс. руб.

До этого автоэксперт Моржаретто оценил, почему продажи электромобилей в России подскочили на 75%. По его мнению, спрос на них вызван низкой базой таких автомобилей в стране. Моржаретто уточнил, что, несмотря на значительную динамику, в стране насчитывается только 40 тыс. электромобилей.

27 февраля выяснилось, что китайская машина впервые вышла в финал конкурса «Автомобиль года». Речь идет об электрокаре BYD Seal.

Ранее в Китае начались продажи «танцующего» спорткара BYD YangWang U9.

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