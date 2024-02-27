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Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто

Автоэксперт Ревин: машину с автоматом можно буксировать только на 50 км

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Shutterstock

Безопасным расстоянием для буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач считается 25–50 км. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«В автоматах использовано множество подшипников скольжения с принудительной смазкой, при этом рабочую жидкость под давлением при нормальной эксплуатации подает насос, который приводится от входного вала коробки, вращающегося вместе с двигателем. Поэтому при неработающем моторе подшипники и планетарные редукторы работают только на остатках масляной пленки, под угрозой сильного износа. Вот почему относительно безвредным расстоянием буксировки машин с автоматом разные производители называют 25–50 км на скорости не более 30–50 км/ч», — сказал Ревин.

До этого технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, что практически все утечки технических жидкостей под капотом автомобиля являются признаками серьезной неисправности. По его словам, если не обращать на течи внимание, это в итоге может привести к дорогостоящему ремонту машины.

К примеру, жидкость ГУР полностью вытечет при работе двигателя за две минуты, далее насос будет работать «на сухую» и выйдет из строя. А стоит он недешево. При прорыве шланга системы охлаждения жидкость выльется примерно минут за пять. Далее при работающем моторе начнется перегрев двигателя, что приведет к капремонту агрегата.

Кроме того выяснилось, что техобслуживание автомобиля (ТО) необходимо проводить раз в 8 тыс. км. При базовом ТО проводится диагностика ходовой части, замена масла и фильтров, а также шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

Ранее россиянам назвали запас хода автомобиля с сильной течью моторного масла.

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