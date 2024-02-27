Для россиян стал недоступен льготный лизинг на автомобили

Легковые машины больше не входят в программу льготного автомобильного лизинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий от Минпромторга РФ.

«На сегодняшний день в программе участвуют все электромобили российских производителей, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи российского производства и все категории общественного транспорта», — рассказали в министерстве.

До этого стало известно, что в 2024 году приобрести автомобиль, воспользовавшись программой льготного автокредитования, смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями.

Согласно условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (25% для жителей Дальнего Востока). На таких условиях граждане могут приобрести автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, выпущенные в Тульской области машины китайского бренда Haval стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е» (на них скидка достигает 35%, но не более 925 тыс. рублей).

Ранее Минпромторг выступил за увеличение скидки при покупке новых электромобилей в России до 35%.