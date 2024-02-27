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Названы автомобили, которые вызывают агрессию у хулиганов

ВСК: автомобили Toyota и Lada чаще всего разбивают хулиганы

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Depositphotos

В России в 2023 году наиболее часто вандализму подвергались автомобили марок Toyota, Lada и Hyundai, говорится в исследовании «Страхового дома ВСК» (есть у «Газеты.Ru»). Чаще всего хулиганы разбивали в таких автомобилях стекла.

«Одной из самых распространенных причин обращений в страховую компанию в 2023 году была замена стекол (32%). Чаще всего за подобным ремонтом обращались владельцы автомобилей Toyota, ВАЗ, Hyundai и Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Средняя стоимость ремонта составила 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении страховой компании.

Отмечается, что на долю вандализма в 2023 пришлось чуть менее 7% обращений по КАСКО в связи с повреждениями автомобилей по риску «ущерб». При этом общее число происшествий из-за противоправных действий третьих лиц снизилось минимум на 30% в сравнении с 2023 годом. Средний ущерб в рамках страхового случая от действий вандалов оценивается в 81 тыс. рублей.

Наибольшее число граждан, наносящих вред чужим автомобилям, проживает в Москве и Московской области (47% обращений), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (4%), Воронежской (2,4%), и Самарской областях (3%).

Ранее россиянам назвали самые дорогие китайские автомобили в ремонте.

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