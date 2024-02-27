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«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Largus

В Ижевске выпустили первую партию универсалов Lada Largus

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Завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», начал выпуск опытной партии универсалов Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«В дополнение к пассажирским фургонам, которые начали собирать на прошлой неделе, в тестовое производство поступили пассажирские версии Largus. Напомним, что всего до мая 2024 года планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году планируется запустить модель в производство. Перенос производства связан с планами нарастить выпуск автомобилей Vesta на основном предприятии в Тольятти.

По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, процесс переноса Largus в Ижевск и запуск производства потребует дополнительно около 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что президент «АвтоВАЗа» сравнил Lada Aura с Toyota Camry.

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