В России могут ограничить ввоз импортных автозапчастей

Минпромторг обсуждает с бизнес-сообществом возможность исключения из Перечня параллельного импорта товаров некоторых автомобильных брендов. Речь прежде всего идет о запчастях и автокомпонентах. Об этом стало известно «Известиям» из переписки ведомства с ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Союзом автосервисов.

«Из всех запасных частей, используемых в отрасли для ремонта автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, РОАД и Союз автосервисов не видят ни одного бренда, чья продукция полностью по всем артикулам замещена российскими производителями», — говорится в письме.

Отмечается, что ограничение на ввоз импортных автозапчастей позволит снизить количество контрафакта, как ввозимого через таможню, так и производимого внутри страны. Также оно позволит отдать управление ценами производителям легальной продукции и возложит на импортера и производителя гарантийные обязательства.

До этого стало известно, что российские владельцы китайских машин столкнулись с задержками поставок запчастей для ремонта. Так, время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составлять до пяти месяцев. Речь идет о коробках переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов. Дефицит касается прежде всего тех брендов, которые продаются в России недавно: Changan, Li, Zeekr, FAW, BYD.

Дефицит возник из-за того, что в России не сформированы склады запчастей и не настроена логистика для позиций «под заказ». При этом представители отрасли уверены, что проблема с дефицитом автозапчастей может решиться до конца 2024 года, когда Китай займет более прочное положение на российском рынке.

В 2023 году россияне стали чаще отдавать предпочтение аналогам вместо оригинальных запчастей. Водители реже эксплуатируют свои автомобили, чтобы сэкономить на топливе и сберечь ресурс своих автомобилей.

Ранее стало известно, что в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.