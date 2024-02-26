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Назван лучший автомобиль Европы

«Автомобилем года» в Европе стал Renault Scenic с матовой стеклянной крышей

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Renault

На Женевском автосалоне подведены итоги конкурса «Автомобиль года» в Европе. Победителем в 2024 году признан кроссовер Renault Scenic E-Tech, сообщается на официальном сайте оргкомитета Car of the Year.

Renault Scenic E-Tech набрал 329 баллов в голосовании членов жюри, 22 из 58 судей назвали его лучшим среди семи автомобилей-финалистов.

Второе место с 309 баллами получил BMW 5 Series нового поколения. Этому автомобилю отдали максимальное количество баллов 19 членов жюри. На третьем месте оказался новый Peugeot 3008 (197 баллов). В финал конкурса Car of the Year 2024 также вышли Kia EV9, Volvo EX30, китайский BYD Seal, а также Toyota C-HR.

Из семи автомобилей финалистов четыре — полностью электрические. В жюри конкурса вошли 58 автомобильных журналистов и экспертов из 22 стран.

Renault Megane E-Tech был рассекречен осенью 2023 года.

Ранее новый Dacia Duster дебютировал на Женевском автосалоне.

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