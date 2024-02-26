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На заводе «Урал» построили гоночный грузовик для ралли

Гоночный грузовик «Урал» показан на российско-китайских зимних играх

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URAL MOTORSPORT/VK

На российско-китайских зимних играх состоялся дебют гоночного грузовика «Урал» с колесной формулой 8х8. Об этом сообщается на странице Ural Motorsport в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль принял участие в заездах на льду Амура. Он предназначен для участия в соревнованиях по ралли и трак-триалу.

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URAL MOTORSPORT/VK

«Машина — зверь! Испытал невероятные эмоции от вождения нового восьмиколесного «Урала». В рамках международных игр состоялась его мировая премьера», — поделился впечатлениями губернатор Амурской области Василий Орлов после поездки на машине.

В основе гоночного автомобиля, снабженного каркасом безопасности — серийный грузовик «Урал-5323», который производится с 1989 года.

Ранее на Женевском автосалоне был назван «Автомобиль года» в Европе.

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