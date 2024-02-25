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Новый Bugatti Bolid похвастался гигантскими тормозами

Трековый гиперкар Bugatti Bolide получил самые большие тормоза в истории

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Bugatti

Трековый гиперкар Bugatti Bolide оснастили рекордно большими тормозами. Об этом пишет Motor1.

За тормозную систему новинки отвечали разработчики из Brembo. Эффективность механизма сравнивают с установками в болидах «‎Формулы-1»‎ и гоночных спортпрототипах.

Передние тормоза Bugatti Bolide включают два восьмипоршневых моноблочных суппорта. Каждый из них имеет по четыре высокопроизводительные 25-миллиметровые колодки и карбоновые диски 390 x 37,5 мм. Это самые большие карбон-керамические тормоза за всю историю. Сзади же установлены два шестипоршневых моноблочных суппорта, которые повторяют передние. Тормозные диски Bolide в сборе весят по 3,1 кг. Кроме того, Brembo разработала для системы специальные главные цилиндры и тормозную жидкость.

Также Bugatti Bolide оснастили системой пожаротушения, шеститочечными ремнями безопасности, системой защиты головы и шеи и электронными ассистентами водителя.

Гиперкар, который выйдет в 40 экземплярах, продавали за €4 млн и уже раскупили. Клиенты начнут получать их в этом году.

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