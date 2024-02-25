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На Серовском тракте отлетевшее от грузовика колесо протаранило машину, есть пострадавший

На трассе Екатеринбург — Серов у грузовика отлетело заднее колесо и ранило человека

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EKB.Serov/VK

На автодороге Екатеринбург — Серов прямо во время движения у грузовика отлетело заднее колесо в сторону машины Ford, которая ехала по встречной полосе. Об этом сообщили в группе «Екатеринбург—Серов (Online)» соцсети «ВКонтакте».

«Как мы видим на кадрах, грузовик (самосвал) двигается со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, и на 155-м километре у грузовика на полном ходу отлетает колесо прямо во встречные автомобили. И прилетает в автомобиль Ford», — говорится в публикации.

Автор видео сообщил, что «в результате ДТП пострадал один человек, у него царапины на теле», и «к счастью, все живы».

16 февраля на Урале девушка впала в кому после того, как ее сбило колесом от фуры. Вместе с возлюбленным пострадавшая возвращалась домой после визита в Пермь. По пути они заметили перевернувшийся автомобиль и решили помочь. В момент, когда они вышли из машины, колесо от проезжающего мимо грузовика отлетело девушке в голову.

Ранее в Хабаровске из-за скользких дорог произошло столкновение сразу семи машин.

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