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В Китае представлена новая версия минивэна GAC M8

В Китае показали минивэн GAC M8 с 12 радарами

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autohome.com.cn

В Китае представлена новая версия минивэна GAC Trumpchi M8 Grandmaster. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил высокотехнологичную систему автоматической парковки на основе 12 ультразвуковых радаров. Благодаря ей минивэн может занять место стоянки в автоматическом режиме, а также в режиме дистанционного управления, без водителя за рулем.

Минивэн получил богатую хромированную отделку — в том числе на порогах и нижних кромках бамперов. Под капотом М8 — турбомотор 2.0 мощностью 252 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кресла второго ряда в минивэне снабжены откидными столиками, кожаной обивкой, функцией массажа, подогревом и вентиляцией.

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