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В Норильске водитель самосвала не успел затормозить перед тепловозом

В Норильске самосвал протаранил тепловоз

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В Норильске произошло ДТП с участием самосвала Shacman и тепловоза. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

Авария произошла на автодороге «Норильск — Алыкель» рано утром в субботу. По данным полиции, 24-летний водитель слишком поздно увидел приближающийся тепловоз и применил экстренное торможение, но это не помогло. В результате столкновения грузовик получил механические повреждения, никто не пострадал.

«В отношении водителя грузового автомобиля составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ за нарушение правил движения через железнодорожные пути», — отмечается в сообщении полиции.

За данное нарушение ПДД водителю грузовика грозит штраф в 5 тыс. рублей.

На кадрах с места происшествия видно, что железнодорожные пути на месте аварии покрыты снегом и наледью.

Ранее в Москве навес платной автостоянки обрушился на автомобили, под завалами оказалось не менее 30 машин.

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