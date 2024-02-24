На Ямале Lada Lagrus сгорел после столкновения с ГАЗом, пострадали трое

В Ямало-Ненецком автономном округе на трассе Сургут — Салехард произошло ДТП с участием Lada Lagrus и грузопассажирского фургона ГАЗ «Соболь». Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

В больницу с травмами доставили обоих водителей и пассажира «Соболя». Обстоятельства ДТП устанавливаются. На кадрах с места происшествия видно, что после ДТП возник пожар, в результате чего легковой автомобиль полностью выгорел. У «Соболя» повреждена передняя часть и оторвано колесо.

До этого стало известно, что дорожные камеры в 2023 году оштрафовали российских водителей на рекордную сумму в 141 млрд рублей. За год с помощью средств фото- и видеофиксации было вынесено 220,9 млн постановлений по фактам нарушения правил дорожного движения.

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