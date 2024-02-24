Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Ямале Lada Lagrus сгорел после столкновения с ГАЗом, пострадали трое

На Ямале три человека пострадали в ДТП с Lada и «Соболем»

close
100%
«Госавтоинспекция Ямала»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госавтоинспекция Ямала»

В Ямало-Ненецком автономном округе на трассе СургутСалехард произошло ДТП с участием Lada Lagrus и грузопассажирского фургона ГАЗ «Соболь». Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

В больницу с травмами доставили обоих водителей и пассажира «Соболя». Обстоятельства ДТП устанавливаются. На кадрах с места происшествия видно, что после ДТП возник пожар, в результате чего легковой автомобиль полностью выгорел. У «Соболя» повреждена передняя часть и оторвано колесо.

До этого стало известно, что дорожные камеры в 2023 году оштрафовали российских водителей на рекордную сумму в 141 млрд рублей. За год с помощью средств фото- и видеофиксации было вынесено 220,9 млн постановлений по фактам нарушения правил дорожного движения.

Ранее коммунальщики разбили три машины, сбросив на них снег с крыши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами