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Toyota продлила простой на заводах в Японии из-за фальсификации данных о моторах

Reuters: Toyota продлила остановку выпуска авто на двух заводах в Японии

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Евгений Биятов/РИА Новости

Toyota Motor до 1 марта 2024 года продлит остановку двух производственных линий на двух заводах Японии. Об этом сообщает Reuters.

Производственные линии были приостановлены с 29 января после обнаружения серьезных нарушений. Автопроизводитель заподозрил подрядчика, Toyota Industries, в подтасовке результатов испытания дизелей. При замерах мощности в компьютерных модулях использовалось программное обеспечение, отличное от того, которое применялось при массовом производстве моторов.

Нарушения во время испытаний мощности найдены для трех моделей двигателей, которые используются в 10 моделях автомобилей, продающихся по всему миру. Среди них внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и пикап Hilux.

Позже стало известно, что работу шести производственных линий на четырех заводах приостановили из-за выявленных подтасовок при тестировании дизельных двигателей.

Проводится широкомасштабное расследование, включая проверки на местах, чтобы определить, есть ли какие-либо проблемы внутри компании.

Отмечается, что 1 марта 2024 года Toyota примет решение о том, открывать ли линии с понедельника, 4 марта, или же продлить простой.

Ранее сообщалось, что бывший завод Hyundai в Петербурге начнет выпускать машины под брендом Solaris.

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