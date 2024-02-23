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В Китае в ДТП попали более сотни автомобилей

NDTV: более 100 машин столкнулись из-за гололеда в Китае

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Depositphotos

В Китае из-за гололеда на дороге столкнулись более 100 автомобилей. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

«Несколько человек получили ранения после того, как более 100 автомобилей столкнулись друг с другом на обледеневшем участке скоростной автомагистрали в китайском городе Сучжоу», — говорится в сообщении.

По данным издания, за последние несколько недель на большей части Китая установилась морозная погода, наблюдаются метели и идет ледяной дождь. Это стало причиной обледенения автотрасс в стране.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону граждане установили портрет главы города в яму на дороге. После этого участок залили цементом и установили там новый люк. В сети портрет прозвали чудодейственным.

Отмечается, что яму залатали коммунальщики. Повлияло ли на скорость работ изображение градоначальника, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Воронеже девушка дразнила прохожих, высунувшись из автомобиля.

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