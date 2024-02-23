Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО

Полис ОСАГО со сроком действия от одного дня до трех месяцев можно будет купить начиная с 2 марта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Шаги» Андрея Шаркова.

«Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу», — заявил юрист.

До этого Банк России выступил с инициативой установить верхний предел цены для нового вида краткосрочных полисов ОСАГО.

Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки.