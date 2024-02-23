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BAIC отреагировал на критику хозяйки автомобиля, сломавшегося после покупки

BAIC ответил на критику владелицы сломавшегося нового седана U5 Plus

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BAIC

Китайская автомобильная компания BAIC выступила с официальным комментарием о ситуации с постоянно ломающимся седаном U5 Plus. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что ранее в Telegram появились видео, в которых девушка - владелец BAIC U5 Plus рассказывает о многочисленных проблемах, которые возникли во время эксплуатации, по сути, нового автомобиля. У новой машины после покупки отказали система камер кругового обзора, аудиосистема, антипробуксовочная система. Затем лопнуло лобовое стекло.

«На данный момент на автомобиле клиента полностью устранена неисправность ABS, а также проведена русификация мультимедийной системы. Вопрос с работой сенсорного дисплея, судя по всему, связан с сильными морозами в январе. В настоящий момент, со слов клиента, мультимедийная система работает без нареканий», — говорится в сообщении компании.

Седаны BAIC U5 Plus предлагаются в России по цене от 1,7 млн рублей за автомобиль с мотором 1.5 мощностью 113 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией. Версия с вариатором стоит от 1,8 млн рублей. В базовую комплектацию Luxury входят 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, мультимедиа-система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида и задние датчики парковки, цифровой щиток приборов, кондиционер, две подушки безопасности и прочее.

Автомобили собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Компоненты для машин поставляются с заводов BAIC (Beijing Automotive Group), расположенных в Китае.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи автомобилей под брендом Solaris.

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