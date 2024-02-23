В Китае представили новый кроссовер Jetour с огромным салоном

Китайский автопроизводитель Jetour, входящий в состав бренда Chery, представил кроссовер X90 Pro. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4858 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1780. Колесная база — 2850 мм. Отмечается, что у машины большой и просторный салон. Он отделан премиальными материалами. На передней панели установлен 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы с помощью которого можно управлять различными функциями автомобиля: климат-контролем, подогревом сидений, аудиосистемой. Кроссовер доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, при этом пятиместный вариант предлагает большое грузовое пространство объемом 1634 л.

В Китае Jetour X90 Pro будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. Кроме того, доступна версия с мотором 2,0 л. с отдачей 254 л.с. Оба силовых агрегата работают в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

На китайском рынке Jetour X90 Pro будет стоить от 129,9 тыс. юаней (1,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

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