Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Раскрыта рублевая стоимость седана от новой марки Solaris

Автоэксперт Бургазлиев: в РФ Solaris HS будут продавать почти за 2 млн рублей

close
100%
Михаил Киреев/РИА «Новости»

В России стала известна стоимость нового седана Solaris HS, который будут выпускать на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге под другим брендом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.

«Если в начале 2022 года новый Hyundai Solaris стоил от 1,4 млн рублей, то сейчас цена машины под новым брендом может составить около 1,65–1,85 млн рублей. А Kia Rio тогда была немного дороже, чем Hyundai Solaris», — отметил автоэксперт.

Solaris HS — это пятиместный седан длиной 4405 мм. Его оснащают 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым мотором с отдачей 123 л.с.

22 февраля на российском рынке начались продажи автомобилей под брендом Solaris. Отмечается, что его модельный ряд включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР».

Ранее фотографии самого крупного кроссовера Hyundai утекли в сеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами