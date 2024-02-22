Раскрыта рублевая стоимость седана от новой марки Solaris

В России стала известна стоимость нового седана Solaris HS, который будут выпускать на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге под другим брендом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.

«Если в начале 2022 года новый Hyundai Solaris стоил от 1,4 млн рублей, то сейчас цена машины под новым брендом может составить около 1,65–1,85 млн рублей. А Kia Rio тогда была немного дороже, чем Hyundai Solaris», — отметил автоэксперт.

Solaris HS — это пятиместный седан длиной 4405 мм. Его оснащают 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым мотором с отдачей 123 л.с.

22 февраля на российском рынке начались продажи автомобилей под брендом Solaris. Отмечается, что его модельный ряд включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть ООО «АГР».

Ранее фотографии самого крупного кроссовера Hyundai утекли в сеть.