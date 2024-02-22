Выяснилось, можно ли наказать автопроизводителя за пожар в машине

Автопроизводителя можно привлечь к ответственности, если машина автовладельца в ходе эксплуатации самопроизвольно загорелась. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Сергей Радько.

«Компанию можно привлечь к ответственности, но надо разбираться в причинах возгорания. Если это была техническая неисправность, то, очевидно, автопроизводитель должен отвечать. Доказать это сложно, потому что вряд ли в его действиях содержалось уголовное преступление. В любом случае какие-то выводы тут можно получить», — считает Радько.

Автоюрист напомнил, что автомобиль, как и любой другой товар, по закону должен быть безопасен для потребителя.



«Если машина самопроизвольно загорелась, то это значит, что она небезопасна для потребителя, и в отношении завода должны быть применены санкции. К примеру, может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. В статье говорится об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Особенно [большая вероятность открытия дела], когда в результате происшествия есть пострадавшие», — отметил он.

По словам автоюриста, если вину производителя удастся доказать, то можно рассчитывать на денежную компенсацию. Также в отношении завода могут начаться проверки со стороны государства или уголовное разбирательство против тех, кто допустил неисправности в автомобиле. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы, если есть серьезные последствия для пассажиров, подчеркнул Радько.

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