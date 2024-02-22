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Названы модели Kia, которые больше всего не любят россияне

Автоэксперт Рязанов: среди машин Kia больше всего негативных отзывов у Seltos и Sorento

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Kia

Среди владельцев автомобилей Kia больше всего негодования вызывают модели Seltos и Sorento. Об этом «Российской газете» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Несколько лет назад владельцы Kia Seltos жаловались на отсутствие в автомобиле шумоизоляции, плохую амортизацию (на недостатки подвески), а также на маленький объем багажника для кроссовера. Помимо этого, из строя быстро выходили некоторые комплектующие, например, резиновые изделия, такие как пыльники ШРУСов и уплотнители», - напомнил автоэксперт.

По его словам, в 2023 году поступали жалобы и на Kia Seltos, с которой у водителей возникали многочисленные проблемы.

«В прошлом году недовольство автомобилистов вызвала и Kia Sorento, в основном из-за нескладной работы роботизированной коробки, настроить которую в некоторых случаях помогала замена прошивки. Запотевание фар, посторонние звуки в подшипнике рулевого вала, приводящие к замене подшипника или всей рулевой колонки, неэффективность полного привода - еще ряд жалоб от владельцев данной модели», - добавил Рязанов.

Самыми надежными моделям бренда автоэксперт назвал Kia Soul, Rio, Cerato, К5 «из-за хорошей управляемости, оптимальной для российских условий подвески, долговечности ресурса».

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