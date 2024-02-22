Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии создали водородную машину с участием русского гонщика Карякина

В Германии наладили производство водородной машины от гонщика из РФ Сергея Карякина

close
100%
Hamad I Mohammed/Reuters

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что машина на водородном топливе, в разработке которой он принял участие, пошла в серийное производство в Германии. Об этом пишет ТАСС.

«Мы выполняли заказ для немецкой компании. Проект силовой установки, в разработке которой принимал участие я, был применен для строительства багги в Германии. Эта машина может использоваться в туризме, в спорте и даже в добывающей отрасли. Она уже пошла в серию и используется», - отметил Карякин.

Автогонщик подчеркнул, что «особенно гордится» тем, что Россию попросили о помощи именно в инжиниринге. «Они обратились за интеллектуальной собственностью, которую мы смогли предоставить на высоком уровне», - пояснил он.

По словам Карякина, производство подобных автомобилей в России пока невозможно из-за санкций. «Сейчас история с водородным двигателем поставлена на паузу, так как в России нет необходимой локализации. Надеюсь, проект оживет, когда будут ослаблены санкции», - добавил автогонщик.

В 2022 году Карякин сообщил, что намерен собрать водородную машину для участия в ралли-марафоне «Дакар». Согласно требованиям организаторов гонки, в 2026 году все спортсмены приоритета, в число которых входит и экипаж россиянина, должны использовать альтернативное топливо.

До этого стало известно, что неудачливый первый китайский гонщик «Формулы-1» прорекламирует Zeekr.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами