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Ростовчане установили портрет мэра в дорожную яму, и ее наконец отремонтировали

В Ростове-на Дону дорожники залатали яму только после установки в ней фото мэра

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Телеграм-канал «Подъём»

В Ростове-на-Дону граждане установили портрет главы города в яму на дороге. После этого ее залатали. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Жители ранее пожаловались на дорожную яму на площади 2-й Пятилетки и установили над выбоиной вокруг коллектора стул с фотографией Алексея Логвиненко. После этого участок залили цементом и установили там новый люк. В сети портрет прозвали чудодейственным, жители пишут, что власти «поменяли лик на люк» и обещают «распечатать пару десятков ликов, пригодятся»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что яму залатали коммунальщики. Повлияло ли на скорость работ изображение градоначальника, неизвестно.

До этого во Владивостоке произошел обвал части дорожного полотна на улице Черняховского. В городской администрации сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Момент обвала попал на видео. На кадрах видно, что у края дороги был установлен забор, который свалился со склона вместе с частью асфальтового покрытия и фонарным столбом. Примерно в 10 метрах от обвала расположен жилой дом. Край дороги огородили сигнальными лентами.

Ранее сообщалось, что в Химках полиция поймала местного жителя, которого подозревают в порче более 25 автомобильных покрышек.

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