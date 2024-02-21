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В Румынии выпустили кроссовер «мини-Дастер»

Dacia представила кроссовер Spring, который прозвали «мини-Дастер»

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Dacia

Румынская марка Dacia представила обновленный кроссовер Spring. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Внешне машина стала похожа на уменьшенную копию модели Duster.

У модели впереди появилась диодная полоса и с Х-образная эмблема, интегрированная в заглушку на месте радиаторной решетки. Колесные арки и пороги защищают теперь пластиковые накладки.

В салоне появилась цифровая панель приборов диагональю семь дюймов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме того, установлены новые дефлекторы вентиляции и регулируемая по высоте рулевая колонка. Также появился новый центральный тоннель, на котором расположен компактный селектор трансмиссии.

Dacia Spring будет доступен с двумя электромоторами разной мощности, на 45 и 65 л.с. С батареей емкостью 26,8 кВт.ч он мот проехать 220 км. без подзарядки. Быстрая зарядка до 80% занимает 45 минут. При этом автомобиль может питать электричеством бытовые электроприборы.

Отмечается, что на сегодняшний день, это самый дешевый электромобиль в Европе.

До этого стало известно, что компания Chery 28 февраля начнет продажи в Китае кроссоверов iCar 03. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове.

В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 205 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Ранее сообщалось, что в Москве сфотографировали редкий кроссовер Chery eQ7 с дизайном от Pininfarina.

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