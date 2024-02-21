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Россиян предостерегли от прогревания мотора автомобиля зимой

Автоэксперт Ревин: без выезда на дорогу мотор зимой лучше не прогревать

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В холодное время года мотор вредно долго прогревать на холостых оборотах. Об этом сообщил эксперт издания «За рулем» Алексей Ревин.

По его словам, зимой аккумуляторная батарея быстро разряжается. У исправной АКБ хватит энергии для пуска двигателя, но заряжаться она не будет, пока не прогреется. При охлаждении до −30 °С она может принимать совсем мало тока.

Кроме того, частые пуски двигателя и длительная работа на холостых оборотах снижают рабочие свойства масла, поэтому оно не защитит мотор от износа. Также, если он сильно изношен, в этом случае будут быстрее накапливаться отложения. Чтобы решить проблему, эксперт советует иногда выезжать на скоростные дороги и выжигать нагар, давая двигателю поработать на 4-5 тыс. об/мин.

Ревин отметил, что если автомобиль стоит всю зиму, то несколько раз запустить двигатель все же можно. Лучше всего это делать в оттепель и дать мотору на работу минимум полчаса. Однако это не гарантия спасения батареи от разряда, особенно если она не новая, а в машине есть устройства, потребляющие много энергии при неработающем двигателе.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно прогревать двигатель автомобиля дольше обычного.

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