Москвичей предупредили о сильных пробках накануне 23 февраля

Накануне 23 февраля в Москве ожидаются сильные пробки. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.

«Накануне праздничных выходных автомобильных поездок по городу станет больше. Мы ожидаем затруднения на некоторых участках в центре — особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами <...> 22 февраля количество машин на улицах начнет расти с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. 23 февраля на дорогах станет относительно свободно — 4-5 баллов, затруднения могут возникнуть вблизи крупных торговых центров», — говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе добавили, что в предпраздничные дни или в случае плохой погоды лучше предпочесть для поездки городской транспорт, чтобы не тратить зря время и силы.

До этого выяснилось, что на северо-востоке Москвы перекрыли дорогу на пересечении Осташковского шоссе и МКАД в районе Медведково.

Ранее из-за снежной бури закрыли дорогу между Россией и Казахстаном.