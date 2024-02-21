В Москве перекрыли МКАД

На северо-востоке Москвы перекрыли участок МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«О перекрытиях сообщают автомобилисты — движения нет уже более 40 минут. По словам очевидцев, сотрудники ДПС объясняют это «приказом»», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что дорога перекрыта на пересечении Осташковского шоссе и МКАД в районе Медведково. О том, когда будет открыто движение, не сообщается.

До этого стало известно, что в Москве в 2024 году планируется построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Среди прочего — завершение строительства Южной рокады и окончание ремонта развязок на МКАД. Кроме того, в 2024 году на северо-востоке Москвы откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом №2236. Появится дублер Калужского шоссе, который пройдет между Калужским и Киевским шоссе – от поселка Мосрентген до Троицка.

Ранее сообщалось что водителей могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости.