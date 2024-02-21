Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Москве перекрыли МКАД

Сотрудники ДПС перекрыли МКАД в районе Медведково

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

На северо-востоке Москвы перекрыли участок МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«О перекрытиях сообщают автомобилисты — движения нет уже более 40 минут. По словам очевидцев, сотрудники ДПС объясняют это «приказом»», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что дорога перекрыта на пересечении Осташковского шоссе и МКАД в районе Медведково. О том, когда будет открыто движение, не сообщается.

До этого стало известно, что в Москве в 2024 году планируется построить 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Среди прочего — завершение строительства Южной рокады и окончание ремонта развязок на МКАД. Кроме того, в 2024 году на северо-востоке Москвы откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицу Хачатуряна с проектируемым проездом №2236. Появится дублер Калужского шоссе, который пройдет между Калужским и Киевским шоссе – от поселка Мосрентген до Троицка.

Ранее сообщалось что водителей могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами