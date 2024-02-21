Россиянам рассказали, как отличить автохлам от хорошего автомобиля

Существует несколько признаков, говорящих о том, что вы купили плохой автомобиль. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Романа Титова.

«Первым признаком того, что вы приобрели проблемный автомобиль с пробегом, являются частые поломки и неисправности. Это свидетельствует о плохом техническом состоянии автомобиля», — сказал представитель компании.

Второй показатель — частые звуки, исходящие от подвески и силового агрегата. Они могут указывать на те или иные скрытые дефекты.

Третий признак плохого автомобиля — плохое состояние кузова. Это может быть коррозия, поврежденные детали, следы ремонта. Четвертый показатель — скрученный пробег.

Пятым признаком проблемного автомобиля с пробегом может служить неполная или нечестная история его обслуживания, отсутствие важных документов, а также нарушения в техдокументации.

По словам Титова, при покупке подержанного автомобиля стоит обратить внимание на то, как он обслуживался, количество владельцев, участвовала ли машина в ДТП и находилась ли она в залоге.

До этого стало известно, что громкий шум от двигателя должен насторожить автовладельца, так как это может быть предвестником серьезной поломки. Они могут свидетельствовать о проблемах с поршневой группой или коленвалом, а также быть признаком износа деталей двигателя.

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