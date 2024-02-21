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У проекта «Крым» на базе Lada Kalina появилась новая модель

Родстер «Крым» на базе Lada Kalina переделают в фастбэк

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Севастопольский государственный университет

В России разрабатывается новый автомобиль на базе родстера «Крым». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Работающее при Бауманке Конструкторское бюро молодежи прорабатывает на базе родстера «Крым» четырехместный среднемоторный фастбэк» — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что колесная база машины составит 2950 мм. У исходного родстера между осями колес 2470 мм. То есть прибавка составит 480 мм. Высота машины — 1363 мм. О том, получит ли автомобиль имя собственное или будет частью проекта «Крым», не сообщается.

Весной 2022 года «Газета.Ru» сообщала, что отечественный родстер «Крым» планируется запустить в мелкосерийное производство. Двухместная машина с открытым верхом мощностью от 98 до 136 лошадиных сил будет построена на основе Lada Granta и обойдется россиянам в 1-1,5 млн рублей. Родстер «Крым» могут оборудовать электромотором, а позже водородной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что в Ижевске выпустили первую партию фургонов Lada Largus.

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