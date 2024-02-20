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На Украине таксистку уволили за просмотр российских сериалов

В Одессе женщину – водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов

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Depositphotos

В Одессе женщину – водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов. На нее пожаловалась одна из пассажирок, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Канал опубликовал видео, снятое клиенткой такси. На нем водитель в ответ на недовольство пассажирки рассказала, что скачивает сериалы на телефон и слушает их фоном как радио. Она также отметила, что смотрит российские сериалы, потому что привыкла, и из-за отсутствия украинских.

После этого разговор перешел в политику. Пассажирка заявила, что после начала конфликта сериалы РФ должны вызывать отторжение, и ее удивляет поведение женщины. Она также не согласилась с тем, что на Украине мало собственных сериалов.

По информации издания, пассажирка написала жалобу, после чего водителя уволили.

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