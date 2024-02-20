Самый редкий и наиболее известный суперкар BMW продадут с торгов за $1 млн

На аукционе Sotheby's в Майами выставят на продажу одну из редчайших и известнейших моделей BMW — суперкар M1 в уникальном серебряном оттенке, торги начнутся 1 марта. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

В описании лота отмечается, что вся история автомобиля тщательно задокументирована. Всего было собрано 450 автомобилей этой модели, из них только 399 были допущены к использованию на дорогах общего пользования. Остальные предназначались исключительно для престижных гонок на выносливость и монокубка BMW.

Среди дорожных автомобилей только три были окрашены с завода в серебряный цвет. При этом оттенок машины, которую выставят на торги, называется Polaris и считается уникальным. Также это была первая модель, разработанная «подразделением М».

Общий пробег автомобиля составляет чуть больше 17 тыс. км. За лот рассчитывают выручить $750-950 тыс.

В январе на онлайн-аукционе один из BMW M1 продали за гораздо меньшую стоимость — $552 тыс. У машины тоже был небольшой пробег, но один из ее владельцев изменил оформление кузова и установил в автомобиле современное оборудование.

Ранее россиян предостерегли от покупки выставленных на торги автомобилей чиновников.