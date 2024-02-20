Перечислены опасные течи под капотом автомобиля

Практически все утечки технических жидкостей под капотом автомобиля являются признаками серьезной неисправности. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. По его словам, если не обращать на течи внимание, это в итоге может привести к дорогостоящему ремонту машины.

«Лужи под авто становятся неприятным сюрпризом для водителя. К примеру, жидкость ГУР полностью вытечет при работе двигателя за две минуты, далее насос будет работать «на сухую» и выйдет из строя. А стоит он недешево. При прорыве шланга системы охлаждения жидкость выльется примерно минут за пять. Далее при работающем моторе начнется перегрев двигателя, что приведет к капремонту агрегата», — сказал автоэксперт.

Если лужа обнаружена, то первое, что необходимо сделать, – заглушить двигатель. Далее проверить все уровни технических жидкостей. Именно так проще всего определить, что бежит и откуда. А истории про то, что необходимо дать поработать мотору 10-15 минут или доехать до ближайшего сервиса, очень опасны, предупредил специалист.

«Есть только одна безопасная течь под капотом авто — конденсат. Такая вода возникает при работе кондиционера. Лужа от него будет, грубо говоря, под ногами переднего пассажира или под педалями», — сказал Рузанов.

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