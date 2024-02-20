Гонщик из Кирова сделал из «Жигулей» грозный гоночный автомобиль

Гонщик из Кирова Клим Байков за несколько лет превратил стандартные «Жигули» в полноценный гоночный автомобиль. С проектом ознакомился «Мотор».

В стандартной «пятерке» Байков сначала заменил штатный задний мост на мост от Volvo 240 с блокировкой Sellholm, а позднее — на пятирычажку Wisefab. Для этого ему пришлось интегрировать в шасси задние лонжероны, а в кузов — часть пола от BMW. По словам Байкова, подвеска осталась как на серийных «Жигулях», но фактически она сконструирована заново. Взаимозаменяемые рычаги машины выточены из алюминиевых заготовок, а подрамник сварен из прочных стальных труб.

Под автомобиль специально изготовили амортизаторы Öhlins и передний стабилизатор поперечной устойчивости. Также на седан поставили спортивную «короткую» рейку, гидроусилитель руля и передние тормоза Alcon от раллийного Peugeot 208 R2, уточняет издание.

Двигатель у машины Байков оставил штатный — шестнадцатиклапанный от ВАЗ-21126 от «Лады» Priora, спаренный с коробкой передач Beckert. Мотор изготовил тольяттинский инженер Дмитрий Брагин. При объеме 1,6 литра он развивает мощность около 180 лошадиных сил.

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