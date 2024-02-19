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В Воронеже девушка дразнила прохожих, высунувшись из автомобиля

ГИБДД Воронежа оштрафовала водителя за девушку, дразнившую прохожих

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В Воронеже полицейские оштрафовали водителя Audi, который разъезжал по городу с пассажиркой, высунувшейся из машины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».

Видеозапись, на которой пассажирка в черном топе на ходу высунулась из окна автомобиля Audi 80, полицейские обнаружили в ходе мониторинга интернета. Они установили водителя машины, 23-летнего молодого человека, и привлекли его к административной ответственности.

«В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля», предусматривающий наказание в виде наложения штрафа в размере 1000 рублей», — отмечается в сообщении полиции.

В ГИБДД напомнили, что опасным является любое нарушение ПДД, потому что оно создает риски не только для самого нарушителя, но и для окружающих.

Ранее стало известно, что трех активистов движения «СтопХам» осудили на шесть лет лишения свободы за драку со спецназом «Гром».

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