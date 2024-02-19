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Выяснилось, какие китайские машины подорожали незаметно

Дилеры подняли цены на машины, ввезенные по параллельному импорту

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FAW Group/Volkswagen Group

В феврале в России подскочили цены на модели, которые дилеры завозят по параллельному импорту. Об этом сообщает корреспондент портала autonews.ru после обращения в дилерские центры Москвы.

Например, в начале и середине 2023 года китайские дилеры активно завозили в Россию седан Volkswagen Bora. Однако впоследствии машина исчезла из отечественных шоу-румов, по словам менеджера одного из московских дилерских центров, в будущем завозить модель не планируется. Оставшиеся Volkswagen Bora подорожали: если раньше автомобиль можно было приобрести за 2,4 млн руб., то сейчас цена стартует от 2,6 млн руб.

Тенденция также затронула хетчбэк Peugeot 207i иранского происхождения: в августе 2023 года цены на машину стартовали с отметки в 1,4 млн руб., а сейчас эту модель предлагают приобрести за 1,8 млн руб.

Однако стоимость некоторых моделей в феврале все же упала: китайский кроссовер Soueast DX8S, к примеру, сейчас можно купить за 2,2 млн руб. вместо прежних 2,6 млн руб. А вот модель Jetta VS7 предлагают купить за 2,6 млн руб. вместо 3,3 млн руб.

Ранее стало известно, какие скидки на китайские автомобили оказались невыгодными для россиян.

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