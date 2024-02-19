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В ГИБДД предупредили о рисках водителя с ОСАГО при ДТП с такси

ГИБДД: с таксистом без ОСАГО не получится самостоятельно оформить ДТП

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Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о невозможности оформления ДТП с такси в рамках процедуры «европротокола», если ОСАГО не оказалось на руках или документ просрочен. Соответствующий ответ начальник Госавтоинспекции предоставил редакции журнала «За рулем».

«Одним из условий для оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции является наличие договора страхования, заключенного обоими водителями-участниками. Поскольку вами это условие соблюдено не было, оформление документов о ДТП по европротоколу невозможно», — ответил Черников.

При этом отсутствие ОСАГО не лишает права на возмещение ущерба, причиненного автомобилю. Извещение о ДТП необходимо направить в страховую компанию не позднее 5 рабочих дней после происшествия. Также требование о возмещении вреда можно предъявить непосредственно водителю такси.

Ранее ГИБДД опубликовала фотографии особой серии Haval F7 для патрулей.

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