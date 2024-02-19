Основатель «СтопХама» назвал «безнравственным» приговор активистам движения

Основатель и лидер движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «ужасным» приговор в виде шести лет тюремного заключения для троих активистов организации, которых обвиняли в нападении на спецназовцев. Чугунов добавил, что готов пойти на все, чтобы доказать ошибочность судебного решения.

«Это молодые ребята, которые всегда были полезны обществу, которых на это благословил президент, конкретно на эту работу. Они делают то, что делают, и за это их сажают в тюрьму. Потому что они столкнулись просто с людьми, которые считают, что раз они часть силового блока, им можно все. Я оцениваю это негативно. Я действительно буду делать все возможное в рамках закона. Хотя я понимаю, что в данном случае мои попытки действовать в рамках закона привели меня к тому, что мои друзья, мои коллеги оказались за решеткой на шесть лет. Я честно пытался, и мы все вместе с юристами пытались донести: «Вот наши аргументы, услышьте их». Вместо этого шесть лет. Мы сделаем все возможные операции, мы пойдем на апелляцию. Все ступени для того, чтобы доказать, что суд принял ошибочное решение. Если надо будет, я пойду пешком к президенту с фотографиями, на которых он лично нас благословляет на эту деятельность. Если надо, я буду стоять с одиночным пикетом ровно столько, сколько нужно, чтобы быть услышанным», — сказал он.

Чугунов добавил, что теперь негативно относится к некоторых силовикам, так как получил «большой урок». По его словам, только слепой и безнравственный человек мог приговорить активистов к шести годам тюрьмы.

«Те ребята, которых сегодня посадили, они были колоссальными патриотами своей страны. Я думаю, что они остаются. Просто сейчас в своей голове этот ползунок людей в погонах, которые к силовому блоку относятся. Родину мы для себя разделяем на две большие части, потому что невозможно быть патриотом своей страны и выносить приговор, который осуждает пацанов на шесть лет. Нужно быть слепым [нехорошим человеком] — слепым, либо безнравственным, чтобы это сделать. Нет слов, чтобы объяснить, чтобы в своей голове уместить как офицер, носящий погоны, которые призван защищать свою страну, столкнувшись с ребятами, да, он ошибся. Он переборщил, попытался свои следы замести. Они поломали камеры на соседних зданиях. Зачем, если ты невиновен, ты ломаешь камеры на «Тануки»? Это все есть на камерах наружного наблюдения. После этого признай свою вину. Нет, никому это не надо. Сейчас не время для активистов. Сейчас время для силовиков, им можно все», — заключил он.

19 февраля Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского к шести годам лишения свободы по делу о нападении на бойцов спецназа «Гром».

Конфликт между активистами движения «СтопХам», борющимися с неправильной парковкой, и бойцами спецподразделения «Гром» произошел в июне 2022 года. Машина с силовиками двигалась по тротуару у ресторана «Тануки» на Ярославском шоссе в Москве. Активисты вступили в словесный конфликт со спецназовцами и преградили путь машине, после чего были жестко задержаны. Потерпевшими были признаны силовики.

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