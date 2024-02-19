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Активисты «СтопХама» получили шесть лет заключения за конфликт со спецназом

Суд назначил по шесть лет заключения активистам «СтопХама» за драку со спецназом

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Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы по делу о нападении на бойцов спецназа «Гром» МВД России. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского суд признал виновными в применении насилия к представителям власти по статье 318 Уголовного кодекса РФ, а также в хулиганстве, совершенном группой лиц (по части 2 статьи 213 УК РФ). Прокурор ранее потребовал приговорить обвиняемых именно к такому сроку заключения.

Конфликт между активистами движения «СтопХам», борющимися с неправильной парковкой автомобилей, и бойцами спецподразделения «Гром» произошел в июне 2022 года. Микроавтобус с силовиками был припаркован у ресторана «Тануки» на Ярославском шоссе. Активисты вступили в перепалку с полицейскими и преградили путь машине, после чего были жестко задержаны.

Ранее в Красноярске водитель поджег свой автобус на АЗС после ссоры с женщиной.

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