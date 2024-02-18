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Названы автомобили, наиболее популярные в Санкт-Петербурге

Haval Jolion едва не опередил Lada Granta по продажам в Санкт-Петербурге

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LADA

По итогам 2023 года Lada Granta осталась самым популярным новым автомобилем в Санкт-Петербурге, хотя к ней вплотную приблизился китайский кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили семейства Granta в Северной столице разошлись тиражом 4551 экземпляр за год, дилеры Haval в тот же период реализовали 4539 кроссоверов Jolion. На третьем месте по популярности — китайский Geely Coolray, петербуржцы за год приобрели более 3,9 тыс. таких кроссоверов.

Автомобили Lada всех моделей разошлись в Петербурге тиражом 7,9 тыс. машин.

Среди автомобильных брендов в Санкт-Петербурге лидирует Chery, за прошлый год там продано почти 10,7 тыс. автомобилей этой марки. Доля рынка Chery составила 15%. За ней следуют Haval, Geely, Lada и Exeed.

Ранее стало известно, что на территории «АвтоВАЗа» скопились новые Lada Vesta.

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