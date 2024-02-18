Автобус упал в кювет, уходя от лобового удара с грузовиком в Приморье

В городе Артем Приморского края несколько человек пострадали в результате съезда рейсового автобуса в кювет. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Водитель грузового автомобиля Shacman допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №224 «Владивосток-Артем-Заводской», уходя от столкновения, съехал в кювет», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП водитель и пассажиры остались живы, несколько человек получили травмы. Они доставлены в больницу. Ведется расследование аварии, его контролирует прокуратура.

До этого во Владивостоке часть дороги вместе с фонарным столбом сползла со склона. В непосредственной близости от места обвала находится жилой дом.

Ранее в Воронежской области «Жигули» с водителем и двумя пассажирками упали с моста в водоем.