Мать посадила за руль сына-подростка, чтобы поехать за выпивкой

В селе Вагай Тюменской области инспекторы ДПС задержали за рулем автомобиля ВАЗ-2105 16-летнего подростка, которого мать попросила отвезти ее за выпивкой. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

«Права управления транспортом несовершеннолетний водитель не имеет. Мать-пассажирка пояснила, что она из-за нетрезвого состояния не могла ехать сама и попросила сына свозить ее за алкоголем в придорожное кафе», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В результате несовершеннолетнего водителя привлекли к ответственности за езду без прав, а его мать — за передачу ему управления машиной. Автомобиль сотрудники ГИБДД задержали и эвакуировали на спецстоянку.

Статья 12.7 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает за вождение автомобиля лицом, не имеющим права управления, штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а за передачу управления такому водителю — штраф в 30 тыс. рублей.

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